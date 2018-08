AQP smentisce “Impianto di depurazione di Manfredonia funziona regolarmente”

Di:

Bari, 20 agosto 2018. ” Con riferimento alle notizie pubblicate recentemente da codesto giornale, Acquedotto Pugliese precisa per dovere di chiarezza e contro “suggestive” ipotesi di danni all’ambiente e alle attività legate alla balneazione, che l’impianto di depurazione, a servizio del territorio di Manfredonia, funziona regolarmente, nel rispetto dei parametri previsti dalla normativa vigente. Acquedotto Pugliese precisa, altresì, che l’immissione nel Candelaro dei reflui della depurazione avviene a oltre un chilometro e mezzo, in linea d’aria, dalla foce del fiume, ben lontano, dunque, dal litorale, e, comunque, in quantità non in grado di compromettere le caratteristiche microbiologiche delle acque di balneazione.

La società idrica pugliese chiarisce, infine, di aver effettuato proprio nei giorni scorsi, nell’ambito delle attività routinarie di monitoraggio dei reflui della depurazione, controlli delle acque a monte e a valle del punto di immissione, riscontrando valori nella norma, con una riduzione dei parametri microbiologici verso valle.

