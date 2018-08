Castello di Manfredonia: a quando la riapertura del Museo Archeologico?

Di:

Manfredonia, 20 agosto 2018. Ormai da tempo il castello svevo angioino di Manfredonia, la fortezza medievale a difesa della città sul mare, è aperto al pubblico gratuitamente. È possibile visitare le aree esterne, ma non il Museo Archeologico Nazionale ubicato al suo interno. Le esposizioni archeologiche del museo illustrano la storia dell’antico territorio sipontino e garganico: dalle stele daune, i monumenti in pietra calcarea diffusi nella civiltà daunia, ai materiali architettonici ed epigrafici provenienti in prevalenza dall’area archeologica di Siponto.

«Le sale interne sono soggette a un progetto di musealizzazione», afferma il direttore Alfredo de Biase. Sono in attesa, ovvero, di operazioni di ricontestualizzazione, catalogazione ed inventariazione, interventi resi possibili dal Ministero per i beni e le attività culturali: «I finanziamenti ci sono. Spero le operazioni vengano completate il prima possibile, ci rimettiamo sempre ai tempi burocratici. Quando il museo riaprirà, verrà reintrodotto il biglietto d’ingresso.»

Manca quindi ancora una data ufficiale. In attesa dei tempi burocratici, tuttavia, le visite al sito crescono: «Nell’ultimo anno le visite sono in ascesa. Sia qui che a Siponto, grazie anche alle varie iniziative che stiamo attivando»: lo conferma anche il sito del MiBACT, il quale riporta il dato di ben 68.066 presenze nell’anno 2017 (il Museo Archeologico di Manfredonia e il Parco Archeologico di Siponto sono tra le prime in Puglia per numero di ingressi, seconde solo a Castel del Monte, senza però registrare introiti effettivi).

Ci vorrà ancora del tempo prima della riapertura del Museo ma con essa, assicura il direttore, ricominceranno anche le normali attività di valorizzazione del castello e del territorio intero, da quelle nazionali indette dal Ministero alle collaborazioni con l’università : «Il Museo Archeologico contiene reperti di grande valore, frutti di campagne di scavi effettuati non solo a Manfredonia e Siponto, ma anche in tutta l’area dell’antica civiltà Daunia. Però è il castello di Manfredonia che ha valore ed è lui che dobbiamo valorizzare».

Carmen Palma per Stato Quotidiano