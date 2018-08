Meteo Puglia: ancora instabilità diurna sulle zone interne

Di:

Bari, 20 agosto 2018. Meteo Puglia: correnti più instabili in quota favoriranno disturbi pomeridiani sulle regioni di Sudest, con lo sviluppo di acquazzoni e temporali in particolare sulle zone interne ma non esclusi anche verso i settori costieri ionici. Temperature invariate con caldo nella norma. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi al largo.

Martedì 21 Agosto Soleggiato, temporali diurni sulle zone interne

MARTEDI’: Pressioni medio-alte rinnovano condizioni di bel tempo prevalente anche se infiltrazioni in quota favoriscono ancora la genesi di isolati temporali nel corso del pomeriggio a ridosso della dorsale appenninica. Temperature in generale stabili, con estremi di 24°C e punte di 31°C. Venti deboli o a tratti moderati settentrionali. Zero termico nell’intorno di 3750 metri. Basso Adriatico e Canale d’Otranto poco mossi o localmente mossi al largo.

Mercoledì 22 Agosto Ancora soleggiato ma con possibilità di nuovi temporali diurni

MERCOLEDI’: Pressioni medio-alte rinnovano condizioni di bel tempo prevalente eccezion fatta per qualche cumulo in sviluppo diurno sulla dorsale con possibilità di qualche isolato fenomeno. Temperature in generale stabili, con estremi di 24°C e punte di 30°C. Venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Zero termico nell’intorno di 3700 metri. Basso Adriatico e Canale d’Otranto poco mosso.