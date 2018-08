Sono 42 gli aspiranti alla direzione del Parco nazionale del Gar­gano: tale è infatti il numero delle domande pervenute al protocollo dell’ente di via Sant’An­tonio Abate a Monte Sant’Angelo alla scadenza del termine fissato dall’avviso pubblico per la individuazione di tre nominativi da sottoporre al ministro dell’ambiente e della tutela del ter­ritorio e del mare per il conferimento dell’in­carico di direttore dell’ente Parco.

Si tratta di un numero mai registrato in pas­sato, segno quindi che la direzione dell’area protetta è ambita. Altra particolarità: le doman­de provengono da tutta Italia. Da nord (Venezia, Modena, Empoli, Novara) al centro (Roma), al sud (Napoli, Reggio Calabria, Caltanissetta).

Con una significativa concentrazione garganica e di Capitanata, ovviamente. I curricula allegati alle domande pervenute da chi è iscritti all’albo specifico saranno vagliati preventivamente da una commissione esaminatrice ristretta, forma­ta da tre persone: il vicepresidente Claudio Costanzucci e i membri del consiglio direttivo Pa­squale Coccia e Massimo Monteleone.

fonte http://www.ondaradio.info/index.php/notizie/ambiente/item/61102-monte-s-angelo-in-42-chiedono-di-diventare-direttore-del-parco-del-gargano-domande-da-tutta-italia-la-nomina-spettera-al-ministero-la-commissione-conta-di-chiudere-a-breve