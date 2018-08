Tiro a piattello laser

Di:

Manfredonia, 20 agosto 2018. Durante i giorni della festa patronale avremo una nuova attrazione: il tiro al piattello con raggio laser.

Noi italiani vantiamo centinaia di medaglie olimpiche in questa disciplina e sempre più persone si avvicinano a questo sport.

Quest’anno in collaborazione con il comune e l’Agenzia del turismo abbiamo organizzato questo evento per grandi e piccini. Riproponiamo un campo di tiro, ma con la sicurezza di un tiro a segno da giostra. Vi aspettiamo in piazzale Diomede dal 27 al 30 agosto. In più, nei giorni 27 e 29, la Bee creative omaggera’ i più piccini e le donne con una foto ricordo che potranno ritirare presso lo

studio. Ci saranno premi e divertimento assicurato. Diamo una svolta alla nostra città. Sentiamola nostra e viviamola insieme , grazie

Luigi Le Noci (Presidente Arci Caccia di Manfredonia), grazie alla città e all’Amministrazione di Manfredonia e grazie all’Agenzia del turismo.