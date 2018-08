Tomasone “Intervenire per emergenza depuratore”

Di:

Manfredonia, 20 agosto 2018. ”Non voglio essere sempre io a fare la polemica ma vedo che nessuno è intervenuto finora a proposito del divieto di balneazione a Siponto. Si tratta di un danno

irreversibile per tante attività che lavorano sul e per il turismo. Sia la maggioranza che l’opposizione e i tanti parlamentari non ne parlano adeguatamente.

Non hanno ancora fatto comprendere ai cittadini come gestire questa emergenza (DEPURATORE) che si trascina da anni, come intendono trovare una soluzione al problema.

Bisogna tener presente che a Siponto ci sono un centinaio di attività e un indotto collegato, non facciamo arrivare il turismo a Siponto che passi da 0 a Sottozero, e a chi di dovere e ha il

potere e sta leggendo, di operare nel bene della città, e trovare soluzioni rapide.

Il 50% dei turisti sta andando via da Siponto, ci sono tutti i presupposti per aprire una Class-Action.

AD MAIORA”.

Giuseppe Tomasone, attivista