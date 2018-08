Si tuffa in acqua per fare il bagno, viene colto da malore e muore poco dopo. Tragedia sulla spiaggia di Vieste, ieri pomeriggio poco dopo mezzogiorno. Protagonista un pensionato di 75 anni, Michele Pallesca, originario di Vieste, ma residente a Triggiano, in provincia di Bari.

L’uomo, rientrato nel paese natio, si è alzato dall’ombrellone posizionato sulla spiaggia libera nei pressi del porto turistico per cercare refrigerio in acqua. Subito dopo essersi immerso, è stato colto verosimilmente da un malore.

fonte http://www.ondaradio.info/index.php/notizie/cronaca/item/61104-vieste-colto-da-malore-in-acqua-muore-un-pensionato