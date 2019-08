24 agosto 2019: Giornata della Legalità a Vico del Gargano

Di:

Ricordare, ricordare e ricordare…

E poi conoscere la mafia per combatterla!

E’ questo l’obiettivo dell’I.P.A. Associazione Internazionale di Polizia – Esecutivo locale “Gargano Nord” FG/3, che ha organizzato una giornata dedicata alle vittime di mafia ma anche ai tanti servitori dello Stato che oggi sono in prima fila nella lotta e che ribadiscono quotidianamente l’impegno nel debellare ogni forma di criminalità organizzata.

Il tema dell’educazione alla legalità, sarà trattato attraverso una mostra, la concelebrazione della santa Messa ed un premio I.P.A. per l’impegno sociale e civile, per la cultura, per la legalità e per i diritti dell’uomo, da consegnare a uomini e donne dello Stato e della società civile, che si sono particolarmente distinti nelle loro azioni e nell’espletamento del loro dovere.

La legalità è posta come valore morale, ma anche come momento culturale, da porre alla base dell’azione amministrativa, giudiziaria e investigativa.

Ascolteremo le testimonianze di prefetti, magistrati, forze dell’ordine, scrittori e protagonisti, da sempre in lotta contro ogni forma di illegalità, che per questo riceveranno dei premi.

Programma:

ore 10.00 Apertura Mostra I.P.A. (Sala Consiliare)

In Piazza San Domenico:

ore 20.00 Concelebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Rev.ma Mons. Franco Moscone, Arcivescovo di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo animata dalla Schola Cantorum «pax et Bonum»

ore 20.45 Deposizione corona al Monumento dei Caduti di tutte le guerre con la partecipazione della Banda Musicale «A.F Nardini» Città di Vico del Gargano. Accoglienza e saluto di benvenuto, in piazza S. Domenico, alle autorità militari, civili e religiose, da parte dei soci I.P.A., con la collaborazione dell’Associazione «Giacche Verdi» e dei soci della Pro Loco di Vico del Gargano.

Allestimento tavolo di Presidenza. A seguire consegna attestati e cerimonia di premiazione – Premio I.P.A. – per l’impegno sociale e civile, per la cultura, per la legalità, per i diritti dell’uomo, consegnato a uomini e donne dello Stato e della società civile, che si sono particolarmente distinti nelle loro azioni e nell’espletamento del loro dovere.

Saluti: Dott. Michele Sementino, Sindaco di Vico del Gargano

Introduce: Avv. Alfredo Ricucci, Socio I.P.A.

Parteciperanno:

Dott. Michele di Bari, Prefetto – Capo Dip. per le libertà civili e l’immigrazione Ministero dell’Interno

Dott. Ludovico Vaccaro, Procuratore della Repubblica di Foggia

Dott. Vincenzo Russo, Magistrato

Dott. Claudio Angeloro, Colonnello Carabinieri Forestali

Dott. Andrea Leccese, Saggista – Esperto di mafie

Modera: Dott. Michele Lauriola, Giornalista

ore 22.00 Degustazione prodotti tipici a cura dell’Associazione Auser di Vico del Gargano

Si esibiranno in concerto gli «Special Music Band».

IL DIRETTIVO I.P.A.