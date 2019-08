Potenza “Non auguro al mio peggior nemico quello che ho subito” (VIDEO)

Di:

Foggia, 20 agosto 2019. Conferenza stampa stamani a Foggia del sindaco di Apricena, Antonio Potenza, tornato in libertà in seguito all’annullamento dell’ordinanza del Gip di Foggia da parte del Tribunale del Riesame “perché non ci sono indizi di colpevolezza”. Potenza era stato coinvolto nel blitz ‘Madrepietra’ messo a segno lo scorso 23 luglio, dalla Guardia di Finanza.



Al tavolo con Potenza anche il sindaco di Cerignola, Avv. Franco Metta.

“Abbiamo sofferto tutti, ma come sempre con la coscienza a posto continuiamo ad andare avanti. Noi non ci nascondiamo, anzi ci mettiamo sempre la faccia perché la legalità è uno stile di vita e non uno slogan. Riappropriamoci della nostra serenità e continuiamo ad amare insieme Apricena”.

“La politica va, noi restiamo. Quando non saro’ più sindaco, e anche se fossi un perfetto sconosciuto, vorrei tanto che la gente ad Apricena incontrandomi alzasse lo sguardo per destinarmi un sorriso“, ha detto Potenza.

