backto90’s, I “Corona” a Siponto

Siponto 24 agosto 2019

Estate è sinonimo di musica, divertimento e altro ancora…quale miglior occasione per partecipare ad un’esibizione live di una cantante poliedrica ed “estiva” come Corona?

Le sue canzoni hanno riempito il cuore di migliaia di giovani e fra pochi giorni lo Sporting Club di Siponto avrà l’onore di ospitare un’ artista che ci regalerà un carico di pura energia!!!!

(from wikipedia)

I Corona sono un gruppo musicale eurodance italiano, composto dalla frontwoman Olga Maria de Souza e dal produttore Francesco Checco Bontempi (conosciuto anche come Lee Marrow), che raggiunse un successo mondiale con le hits The Rhythm of the Night nel 1993 e Baby Baby nel 1995. Dopo il secondo disco, Bontempi abbandonò il gruppo, e fu sostituito da Francesco Conte e Paolo Dughero.

Nascita e composizione del gruppo

Il primo singolo del gruppo Corona fu The Rhythm of the Night, pubblicato nel novembre del 1993 e interpretato dalla cantante italiana Jenny B (ovvero Giovanna Bersola), che ottenne un enorme successo diventando il singolo più venduto del 1994 in Italia. I singoli successivi dei primi due album furono interpretati da Sandy Chambers.

Gli anni novanta , quelli del successo

La strofa di The Rhythm of the Night riprende le stesse note del brano Save Me delle Say When (1988) ma non il ritornello; tutto il brano è caratterizzato da richiami sonori e vocali a celebri successi dance del decennio passato. Distribuito sul mercato europeo dalla ZYX, fu un grandissimo successo. Il singolo entrò in classifica italiana nel gennaio del 1994 e vi restò sino a luglio, raggiungendo la vetta della classifica a febbraio e mantenendola per 2 mesi. Una versione remixata del brano raggiunse la seconda posizione nel Regno Unito nel settembre 1994.

Così come altre canzoni Eurodance/Hi-NRG che alla fine divennero successi americani, come Get Ready For This, Twilight Zone e Tribal Dance degli 2 Unlimited e Strike It Up, I Don’t Know Anybody Else ed Everybody Everybody dei Black Box, The Rhythm of the Night non attecchì negli Stati Uniti fino a dopo che il suo successo aveva raggiunto il picco in Europa. Tuttavia, nella primavera del 1995, la canzone fu in tutte le radio americane e nei club, e raggiunse alla fine la posizione numero 11 della Billboard Hot 100. Nel 2013 il ritornello di The Rhythm of the Night fu reinterpretato dal gruppo musicale alternative rock britannico Bastille all’interno del loro brano “Of the Night”.

A partire dalla primavera del 1995 vennero pubblicati i singoli successivi, che confermarono il successo del gruppo; si tratta di Baby Baby, Try Me Out e I Don’t Wanna Be a Star, che in Europa consacrarono il gruppo musicale, il quale ottenne sei dischi d’oro e uno d’argento.

Olga de Souza fu ospite delle trasmissioni musicali più famose, e dopo aver partecipato ai Festivalbar 1994 e 1995, diventò una delle conduttrici del Festivalbar del 1996, insieme ad Amadeus e Alessia Marcuzzi.

