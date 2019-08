Bari. Crisi di governo come una partita: maxischermo per seguire Mentana

Di:

Il maxischermo c’è e il proiettore anche. “Basta semplicemente collegarlo alla televisione ed è fatta” spiegano gli studenti. Così gli universitari habituè dell’aula studio del palazzo ex Poste in piazza Cesare Battisti a Bari hanno organizzato la visione collettiva della maratona Mentana in programma per martedì 20 agosto alle 14.15 in occasione del dibattito parlamentare al quale interverrà il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

“Siamo un gruppo di studenti tra cui rappresentanti ed ex rappresentanti che si ritrova ogni giorno nell’aula studio anche se è estate – racconta Giulio Albano – in questo periodo non ci sono eventi e le aule sono libere: abbiamo pensato di vedere insieme la trasmissione di Enrico Mentana per seguire quello che dirà il premier Conte sulle crisi di governo. Con il presidente del consiglio degli studenti Fabio Ladisa abbiamo contattato il responsabile dell’ufficio eventi dell’Università di Bari e ci ha autorizzato dandoci l’opportunità di utilizzare il proiettore del palazzo delle Poste”.

Fonte: Repubblica Bari