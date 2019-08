Festa patronale di Manfredonia, il programma integrale

Programma Manifestazioni religiose

Dal 22 agosto in Cattedrale ore 18,15 di ogni sera:

NOVENA in preparazione alla solennità della Madonna di Siponto, Santo Rosario meditato e Celebrazione eucaristica

Giovedì 29 agosto 2019:

ore 18,30: CELEBRAZIONE DEI PRIMI VESPRI della Solennità della BEATA VERGINE MARIA di SIPONTO, presieduta da Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Franco Moscone c.r.s. , Arcivescovo di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo, con l’assistenza del Capitolo Sipontino della Cattedrale.

Ore 19,00: CELEBRAZIONE EUCARISTICA presieduta da un canonico.

Venerdì 30 agosto 2019: SOLENNITA’ DELLA BEATA VERGINE MARIA DI SIPONTO .

SS. Messe alle ore 7,00; 8,00; 9,30

Ore 11,00 : SOLENNE CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA PONTIFICALE presieduta da Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Franco Moscone c.r.s. , Arcivescovo di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo, con la partecipazione delle Autorità civili e militari.

Ore 17,45 : Recita del Santo Rosario e SS Messe: Ore 18,30 e ore 20,00.

Sabato 31 agosto 2019:

SS. Messe, alle ore 7,00; 8,00; 9,30 e 11,00.

Ore 18,00: PROCESSIONE DELL’ICONA DELLA BEATA VERGINE MARIA DI SIPONTO che percorrerà il seguente itinerario :

Cattedrale, via Arcivescovado, corso Manfredi, viale Aldo Moro, via E. Tulliano, via della Croce, via di Porta Pugliese, via Palatella, via Antiche Mura, via Magazzini, (Ospedale civile “S. Camillo”), via Isonzo, via G. Matteotti, viale Beccarini, via S. Giovanni Bosco, corso Manfredi, via Campanile, piazza Giovanni XXIII, Cattedrale.

Domenica 1 settembre 2019: FESTA DI SANT’ ANDREA APOSTOLO

Ore 11,00: Chiesa di Sant’Andrea Apostolo – Villaggio dei Pescatori, CELEBRAZIONE EUCARISTICA presieduta da Don Carlo Sansone , Rettore della Chiesa.

Ore 17,00: PROCESSIONE DEL SIMULACRO DEL SANTO , presieduta da Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Franco Moscone c.r.s. , Arcivescovo di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo, secondo il seguente itinerario:

Chiesa di Sant’Andrea, viale Kennedy, Molo di Ponente-Imbarco sul moto peschereccio. Al largo del porto, un momento di preghiera in suffragio dei caduti in mare. Attracco al Molo di levante e prosieguo per viale Miramare, via dell’Arcangelo, corso Manfredi, piazza Marconi, viale Kennedy, Chiesa di Sant’ Andrea.

Al rientro della Processione, CELEBRAZIONE EUCARISTICA SUL SAGRATO DELLA CHIESA, presieduta da Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Franco Moscone c.r.s. , Arcivescovo di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo.

Programma delle Manifestazioni Civili

Giovedì 22 AGOSTO

Ore 07,00 ~ Apertura della Novena per la Festa in onore di Maria SS. di Siponto. Sparo di mortaretti.

Domenica 25 AGOSTO

Ore 10,00 ~ Spazio antistante Lido La Sirenetta, 1 ° Regata Maria SS di Siponto coastal rowing 4x + 1 , a cura de l’ASD Canottaggio Delfino Manfredonia e Centro Velico Gargano.

Giovedì 29 AGOSTO

Ore 07,00 ~ Solenne apertura dei festeggiamenti con sparo di mortaretti.

Ore 10,00 ~ Piazza del Popolo, Matinèe con la Banda Città di Manfredonia.

Ore 18,00 ~ Piazza Del Popolo – Centro Storico “ CorriManfredonia” Trofeo Madonna S.S. di Siponto , organizzata dall ‘A.S.D. Gargano 2000; manifestazione nazionale non competitiva di corsa su strada di Km 9.

Ore 18,30 ~ Stadio Miramare, Semifinale del quadrangolare di calcio a 11, t rofeo Maria SS. di Siponto , a cura della UISP Gargano di Manfredonia.

Ore 19,30 ~ Centro Storico, inizio Notte Bianca dei Bambini, a cura de l’associazione turistica Pro Loco di Manfredonia.

Ore 20,30 ~ Chiostro del Comune ~ Gran Concerto bandistico “Città di Manfredonia” diretto dal M° Direttore e Concertatore Giovanni Esposto.

Ore 20,30 ~ Piazza Papa Giovanni XXIII ~ Musical, “Forza Venite Gente”, a cura della Parrocchia Sacra Famiglia di Manfredonia.

Ore 21,30 ~ Basilica di Siponto – Teatro, “Quando l’Amore è troppo” (Storie di Santi, Soldati e Pellegrini) di Stefania Marrone, con Giuseppe Ciciriello, musiche originali eseguite in scena dall’autore Fabio Trimigno (violino) e da Giovanni Salvemini (chitarra classica). Regia Cosimo Severo. Spettacolo realizzato nell’ambito della rassegna “Manfredonia d’Estate 2019”, in collaborazione con Gal DaunOfantino, Bottega degli Apocrifi, Teatro Pubblico Pugliese e Fondazione Re Manfredi.

Ore 22,00 ~ Piazza Papa Giovanni XXIII ~ Serata spettacolo “Riprendiamo Manfredonia”, organizzata dall’Associazione Socio Culturale “AGIAMO”. Serata finale del Concorso Fotografico con premiazioni, esibizioni canore, recitative e tersicoree. Con la partecipazione delle Scuole di Ballo e Danza: “Art Ballet Dance”, “Etoile”, “Mary J Style”, “My Dance”, “Playa del Niño”. Presenta: Annarita Granatiero.

Venerdì 30 AGOSTO

Ore 07,00 ~ Sparo di mortaretti.

Ore 08,00 ~ Giro per le vie della città della Banda Musicale Città di Manfredonia e della Gran Concerto Bandistico Città di Conversano “G. Piantoni” (Ba).

Ore 10,30 ~ Piazza del Popolo ~ Matinèe con il Premiato Gran Concerto Bandistico Città di Conversano “G. Piantoni” (Ba) diretto dal M° Direttore e Concertatore Susanna Pescetti.

Ore 18.30 ~ Stadio Miramare, Finale del quadrangolare di calcio a 11, trofeo Maria SS. di Siponto , a cura della UISP Gargano di Manfredonia.

Ore 18,30 ~ Giro per le vie della città della Gran Concerto Bandistico Città di Conversano “G. Piantoni” (Ba).

Ore 20,00 ~ Chiostro Palazzo San Domenico ~ Premiato Gran Concerto Bandistico Città di Conversano (Ba) “G. Piantoni” diretto dal M° Direttore e Concertatore Susanna Pescetti.

Ore 21,00 ~ Piazza Papa Giovanni XXIII ~ Spettacolo Musicale con l’orchestra Voci del Sud: Maria, la Donna vestita di sole, presentazione del DVD con le più famose Ave Marie, con l’esibizione del soprano Libera Maria Granatiero e la partecipazione di M ichele PLACIDO come voce recitante.

Ore 22,00 ~ Piazzetta Mercato ~ Joe Bavota, tra i primi sosia al mondo del mitico Elvis Presley, in concerto. A seguire Dj set Micky Potito e DJ Morris.

Sabato 31 AGOSTO

Ore 07,00 ~ Sparo di Mortaretti.

Ore 10,30 ~ Piazza del Popolo ~ Matinèe con la Big band dell’ Associazione Culturale Musicale “Sistemus” di Manfredonia , composto da 20 giovani musicisti di Manfredonia.

Ore 17,30 ~ Tradizionale colpo di mortaretto “u’ calcasse” per l’inizio della processione dell’icona della Beata Vergine Maria SS. di Siponto.

Ore 18,30 ~ Sparo di mortaretti all’uscita della Sacra Icona della Madonna di Siponto dalla Cattedrale; a seguire colpi di mortaretto, che accompagnano la processione, ad intervalli regolari.

Ore 22,30 ~ Piazza Papa Giovanni XXIII ~ Spettacolo musicale con ospite.

Ore 23.30 ~ Piazzetta Mercato ~ Dj set Teo Valentini.

Ore 01,00 ~ Piattaforma a Mare da Spiaggia Castello ~ Spettacolo di fuochi pirotecnici terra-mare-cielo , a cura della Ditta “Pirotecnica San Pio” di San Severo.

Domenica 01 SETTEMBRE

FESTA DEL MARE dedicata a SANT’ANDREA, PATRONO DEI PESCATORI

Ore 07,00 ~ Sparo di mortaretti.

Ore 07,00 ~ 18,00 Porto Turistico Marina del Gargano, “Pesca senza frontiere” , gara di pesca a Cura della UISP Gargano di Manfredonia;

Ore 20,30 ~ Piazza Papa Giovanni XXIII ~ “Apocundria, viaggio nella musica di Pino Daniele”; spettacolo realizzato nell’ambito della rassegna “Manfredonia d’Estate 2019”, in collaborazione con Gal DaunOfantino, Bottega degli Apocrifi, Teatro Pubblico Pugliese e Fondazione Re Manfredi.

Ore 22,30 ~ Piattaforma a Mare, località Acqua di Cristo: Spettacolo di fuochi pirotecnici della Ditta “Pirotecnica San Pio” di San Severo; con il contributo di “Caffetteria Albatros”, “La Roca – Solarium Beach”, “Braceria Pizzeria Arnold’s”, “Darsena – Lounge Bar”, “La Frutta che si beve”, “Autopaninomania Bergantino”, “Bar – Gelateria Marea”, “Marina Cala delle Sirene”.

Le luminarie artistiche sono curate delle Società “Fratelli Carlone” e “Luminarie Mastrangelo Salvatore”.

Dal 28 Agosto al 1° Settembre (dalle ore 17.30 alle 22.30), Mostra Fotografica devozionale “Ritorno al Futuro”, a cura di Bruno Mondelli, presso “Centro Anna Castigliego”, Corso Manfredi, 254. Saranno esposti scatti donati da fedeli e cittadini relativi ai festeggiamenti e del folklore di Maria SS. di Siponto.

L’addobbo floreale in occasione dei Primi Vespri del 29 agosto e del Pontificale del 30 agosto e alla Statua di Sant’Andrea del 1° settembre, sono offerti e curati dalla Ditta Mimmo Rignanese. L’addobbo del Sacro Quadro in processione del 31 agosto è offerto e curato dalla Ditta Gagliardi.

Il luna park e le bancarelle autorizzate saranno ubicate presso l’area mercatale Scaloria.

Crediti e ringraziamenti

Il Gal DaunOfantino per l’organizzazione della 183^ Festa Patronale ringrazia: Massimo Verderosa, Michele De Meo, Antonietta D’Anzeris, Enza Bartoli, Valeria Impagnatiello, Gerardo Zino, Bruno Mondelli, Giuseppe Rinaldi, Giovanni Corvaglia, Nunzio Stoppiello, Elvira Virgilio, Michele Marasco, Luciano Trotta, Raffaella De Filippo, Antonio Armiento.

Un sincero ringraziamento si rivolge alla cittadinanza, ai fedeli ed agli imprenditori che hanno contribuito fattivamente alla realizzazione della 183^ Festa Patronale.