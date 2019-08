Tra di loro si definiscono, citano spesso le imprese della banda guidata dache insvaligiava i casinò di Las Vegas. La realtà è che sono. Preparatissimi. Con un’. Armati fino ai denti e senza paura di sparare, anche 170 colpi come avvenne lungo lanel 2016 in provincia di. Chirurgici e veloci, molto spesso concludono le loro azionie portandosi a casain pochi minuti.

La caccia al colpo grosso – È il frutto dell’investimento, se così si può chiamare, fatto nei mesi precedenti: appostamenti, preparazione fisica e lavoro d’ingegno per non sbagliare nulla quando è il momento di entrare in azione. Se c’è un colpo a un portavalori, a tir carichi di merce preziosa o caveau imbottiti di soldi, di mezzo ci sono loro: i cerignolani, spesso aiutati da ‘amici’ del Nord Barese. Mentre le altre ‘teste’ – Foggia, San Severo, Gargano – della mafia foggiana si dedicano a business altrettanto lucrosi ma più spiccioli, che anche a Cerignola non disprezzano, loro hanno in testa il “colpo grosso”. Tanto che ormai, si racconta in ambienti investigativi, quando c’è una rapina milionaria in giro per l’Italia, la polizia passa al setaccio i movimenti dei banditi del paese foggiano.

fonte https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/08/20/mafia-foggiana-le-rapine-milionarie-degli-specialisti-di-cerignola-assalti-militari-a-portavalori-e-caveau-in-stile-oceans-eleven/5374854/