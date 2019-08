Manfredonia. Legale srl annuncia querela contro la Telecom “Interruzione servizio pubblico”

Di:

Manfredonia, 20 agosto 2019. ”Ha inopinatamente interrotto il servizio pubblico ai numeri (…)”.

Con recente nota, Fabio Matteo La Torre, amministratore unico della Promo srl di Manfredonia con sede alla S.S. 89 loc. Pariti snc , ha annunciato una denuncia querela nei confronti della Telecom Italia poichè dal “09/07 u.s (disservizio verificatosi in modo alternato) e successivamente dal 29/07 u.s..la Telecom Italia (…) ha inopinatamente interrotto il servizio pubblico ai numeri (…) Nonostante i numerosi solleciti ad oggi non ha provveduto a ripristinare quanto di sua competenza. Tutto ció ha creato notevoli danni alla mia attività lavorativa”.

“Si precisa inoltre che qualora non dovesse essere riattivato il servizio pubblico l’Azienda non potrà riprendere l’attività lavorativa”, ha precisato La Torre.

Delega all’avv. Cosimo D’Ascanio per la difesa con “riserva di chiedere il risarcimento dei danni nelle competenti sedi”.