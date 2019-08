Monte Sant’Angelo: un’ordinanza limiterà l’uso di slot machine

Di:

A Monte Sant’Angelo, in provincia di Foggia, è in fase di predisposizione l’ordinanza che regolamenterà il funzionamento delle slot e ne limiterà gli orari di accensione. Lo comunica il comune in una nota. Inoltre, rimane attiva la campagna “Vinci solo quando smetti”, per i commercianti di Monte Sant’Angelo che scelgono il logo no slot agevolazioni sulla Tario.

AGIMEG