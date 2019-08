Presidente Gatta assegna deleghe ai consiglieri provinciali

Di:

Il Presidente della Provincia, Nicola Gatta ha firmato oggi i decreti per l’assegnazione delle deleghe ai consiglieri provinciali.

Ad Anna Maria Torelli, la vicepresidenza e le deleghe alla “Programmazione scolastica e Poltiche educative”; a Rosario Cusmai, “Tutela e valorizzazione dell’Ambiente – Mobilità lenta – Fonti Energetiche – Bonifiche siti inquinati – Tutela delle acque”; a Maria Luciano Azzone, “Bilancio e Programmazione – Tributi – Società partecipate – Assistenza tecnico/amministrativa agli enti locali – Personale – Trasparenza – Anticorruzione; a Consalvo Di Pasqua, “Edilizia Scolastica”; a Luigi Fusco, “Trasporti – Pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale – Servizio civile”; ad Angela Lombardi, “Promozione del territorio – Turismo – Politiche comunitarie – Politiche culturali”; ad Antonio Zuccaro, “Patrimonio e Demanio – Protezione Civile – Impiantistica sportiva”; ad Andrea Agnelli, “Politiche per la valorizzazione dell’Agricoltura – Risorse idriche”; a Salvatore D’Arenzo, “Parchi, Aree protette, Assetto del territorio”.

Il Presidente Nicola Gatta ha dichiarato: “Al fine di rendere l’azione amministrativa collegiale e proficua si è proceduto all’assegnazione formale delle deleghe ai conisglieri provinciali, nel rispetto dell’interesse del territorio e del risultato elettorale. Sono sempre aperto al dialogo ed alla condivisione con tutti i consiglieri provinciali nel segno della responsabilità e di una fattiva collaborazione. Per essere credibili non bisogna perdere di vista la centralità del territorio per soddisfare gli interessi della comunità che rappresentiamo. Auguro ai consiglieri provinciali di raggiungere gli obiettivi prefissati per un rilancio armonico e coerente della Capitanata”.