“Re Manfredi”, riconoscimento a Francesco Schittulli

Di:

Il 28 agosto, nell’ambito del “XXVIII Premio Internazionale di Cultura”, la #FondazioneReManfredi conferirà il riconoscimento per la “Ricerca Scientifica” al Prof. Francesco Schittulli, luminare senologo e Presidente della LILT Lega Italiana Lotta contro i Tumori.

Laureato in Medicina e Chirurgia si è specializzato in Chirurgia Generale e in Oncologia con il massimo dei voti e la lode. Eletto più volte consigliere all’Ordine dei Medici di Bari, è stato Direttore della Scuola Speciale di Senologia Chirurgica e docente presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Foggia e alla Scuola di Specializzazione in Oncologia dell’Università di Bari prima e poi di Tor Vergata a Roma. Già Consigliere nazionale della SICO (Società italiana di chirurgia oncologica) e componente della Commissione Oncologica Nazionale del Ministero della Salute, è stato Primario Senologo-chirurgo e Direttore Scientifico dell’Istituto Tumori di Bari, nonchè Direttore della Scuola Speciale di Senologia Chirurgica dell’ACOI (Associazioni Chirurghi Ospedalieri Italiani).

Insignito di numerosi riconoscimenti e premi nazionali ed internazionali, tra cui il “Melvin Jones Fellow” del Lions International, il “Paul Harris Fellow” del Rotary International e l’Ordine di “San Gregorio Magno dal Papa San Giovanni Paolo II.

– Presidente nazionale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori è stato insignito della “Medaglia d’Oro al Merito della Sanità Pubblica” dal Presidente della Repubblica Italiana Carlo Azeglio Ciampi e dell’alta Onorificenza di Cavaliere di Gran Croce al Merito della Repubblica Italiana dal Capo dello Stato Sergio Mattarella.

– Componente della Commissione Oncologica Nazionale è stato anche Componente del Consiglio Superiore di Sanità (CSS), oltre che Direttore Senologo-Chirurgo e Capo Dipartimento Donna dell’IRCCS Oncologico di Bari.

E’ Presidente nazionale dell’H.S.R. (High Senology Responsabilità).

Direttore della Breast Unit della Mater Dei Hospital di Bari, è autore di oltre 300 pubblicazioni scientifiche edite su riviste nazionali ed internazionali, nonché di testi e libri.

Allievo del prof. Umberto Veronesi, ha al suo attivo circa 30.000 interventi chirurgici per patologia mammaria.