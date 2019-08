Rumore bar o negozio sotto casa: che fare?

Di:

Il problema del rumore, all’interno dei condomini, assume sfaccettature diverse a seconda non solo dell’intensità, ma anche del soggetto che lo provoca. Abbiamo più volte visto come tutelarsi dal rumore causato dal vicino di casa, dal cane che abbaia e dagli impianti di areazione. In questo articolo spiegheremo invece che fare contro il rumore del bar o del negozio sotto casa. Lo spunto viene offerto da una recente sentenza del tribunale di Roma [1] che ha affrontato il tema sotto l’aspetto condominiale, ossia valutando la possibilità di far cessare un’attività considerata molesta dai proprietari degli appartamenti.

Prima però di affrontare questo tema è necessaria una considerazione: bisogna saper essere tolleranti, il che non solo corrisponde alle regole del vivere in comune ma anche alle norme giuridiche. Come vedremo infatti a breve, il codice civile stabilisce che le immissioni acustiche sono considerate lecite se rientrano nella “norma”. Certo, si tratta di un riferimento tanto generico da consentire al giudice di valutare, a proprio piacimento, caso per caso, ma è anche il modo per contemperare le esigenze imprenditoriali con la tranquillità delle abitazioni. Ma procediamo con ordine e vediamo dunque che fare in caso di rumore del negozio o del bar sotto casa.

