Torna il cinema all’aperto a Parcocittà

Foggia. Dopo la chiusura per la pausa ferragostana, tornano gli appuntamenti di “Summer Park”, la rassegna estiva promossa a Foggia da Parcocittà e Fondazione dei Monti Uniti, con il patrocinio di Regione Puglia e Comune di Foggia e il sostegno degli sponsor “Rosso Gargano” e “Lobozzo Gelati”. Tra gli appuntamenti più seguiti in questo calendario di eventi estivi c’è senza dubbio il cinema, che sta facendo registrare un notevole successo di pubblico e critica.

Il 22 agosto 2019 torna “Cinema sotto le stelle”, la rassegna cinematografica che si svolge nell’anfiteatro all’aperto del Centro Polivalente di Parco San Felice. Ad intrattenere il pubblico, a partire dalle ore 20.30, sarà il film “Viaggio con Adele” con regia di Alessandro Capitani. La pellicola racconta la storia di un attore cinico e ipocondriaco che, pronto per la propria ultima occasione di intraprendere una vera carriera, scopre di essere padre di una ragazza dai bisogni peculiari e intraprende con lei un viaggio alla scoperta di se stesso. Il film rientra nel progetto “Schermi di Puglia – Film, set e storie dal territorio”, promosso dall’associazione Sale di Città con ParcoCittà e il supporto di Cinema Felix e Lettere Meridiane e con il sostegno di Apulia Film Commission.

Il 26 agosto, sempre a partire dalle ore 20.30, sarà la volta di “Tulipani”, con regia di Mike Van Diem: un vestigatore si imbatte, durante le indagini per una esplosione, nella storia incredibile di un olandese che, fuggito dai Paesi Bassi in bicicletta dopo le inondazioni del 1953, era giunto in Puglia con l’idea di coltivare tulipani. Anche questo secondo film rientra nel progetto “Schermi di Puglia”.

La settimana di Parcocittà si arricchirà di altri due appuntamenti: il 22 agosto, dalle 17.30 alle ore 20.30, ci sarà il seminario pedagogico “Educare nella consapevolezza. Dialogo, Meditazione ed Educazione” a cura di Antonio Vigilante, docente di Filosofia e Scienze Umane e autore del libro “A scuola con Mindfulness”.

Il 23 agosto, dalle ore 17 alle ore 20.30, arriverà il Ludobus delle Formiche Coraggiose, un’attività che nasce dal progetto di animazione territoriale dell’Associazione Emmaus. Giovani volontari, guidati da educatori, nei mesi scorsi hanno realizzato oltre 20 giochi di strada con legno e materiale di riciclo. L’obiettivo è quello di dare spazio al gioco libero mettendo a disposizioni giochi di un tempo e nuovi giochi con cui divertirsi, sperimentarsi e soprattutto cooperare. Destinatari sono prevalentemente i minori dai 3 anni in su, ma il gioco non ha età e, spesso, diventa l’occasione per avvicinare le generazioni.