Arrivano in Puglia per solidarietà Katia e Giacomo Celentano. E di Manfredonia dicono: “E’ una bella città”

Il Covid non ferma la solidarietà e torna quest’anno in Puglia la manifestazione che vede come direttori artistici Katia e Giacomo Celentano. L’evento si terrà a Corato il prossimo 5 settembre e avrà tra gli ospiti Pippo Franco e Valerio Zelli degli ORO.

Chi non conosce il super molleggiato e le sue meravigliose canzoni? E a chi, quando sente nominare la coppia più bella del mondo, non vengono subito in mente Adriano Celentano e Claudia Mori? Ma se tanti vorrebbero far parte della famiglia Celentano e vivere come loro, i Celentano vorrebbero far parte di un mondo migliore e si prodigano per aiutare chi non ha avuto la fortuna di avere una famiglia forte ed unita come la loro. “Noi viviamo in maniera molto semplice del nostro lavoro”, confessa Katia, moglie di Giacomo Celentano. Ho avuto modo di conoscere Katia e Giacomo quando anni fa vennero a Manfredonia per presentare ‘La luce oltre il buio’, libro del primogenito dei Celentano. Nei loro gesti e nelle parole, spinta dalla curiosità, cercavo di scorgere i segreti di chi è nato e cresciuto in un contesto invidiato da tanti, ed invece ci vedevo la semplicità che nasce dalla quotidianità di tante normalissime famiglie.

“Il mondo patinato lo viviamo molto poco”, aggiunge Katia. “Manfredonia è una bella città, mi è piaciuta molto ed in Puglia ci torno sempre volentieri”. Per ironia del destino, sia Katia che Giacomo hanno le proprie radici in Capitanata. I genitori di Katia sono di Ortanova, mentre i genitori del mitico Adriano Celentano erano di Foggia e qui hanno ancora alcuni parenti. Forte per entrambi è il richiamo della terra d’origine, dove oltre a colori, profumi e sapori inimitabili, è grande il senso della fede. Sia Katia che Giacomo, infatti, sono molto devoti di San Pio ed è per loro motivo di gioia riuscire a far tappa a San Giovanni Rotondo, quando gli impegni lo consentono, per pregare sulla tomba del frate.

Una coppia affiatata, unita dall’amore e dalla fede, proprio come Adriano e Claudia. “La famiglia di Giacomo è molto semplice e ha grandi valori. Amo i miei suoceri e non posso che dire loro sempre grazie”, dichiara con slancio Katia, che ammette di aver scoperto ancora di più nel periodo del Covid quanto sia fondamentale la famiglia e di come la salute sia il bene più importante.

E se il mitico Adriano si batte per l’ambiente e per il bene della Terra, suo figlio Giacomo non è da meno e da anni si prodiga per un’iniziativa a sostegno dei più deboli. La Cittadina della Divina Misericordia, questo il nome del progetto “ vuole essere un quartiere che raccoglie i bambini e gli adolescenti poveri, abbandonati, malati, bisognosi, disabili e che vivono nelle strade. Un quartiere con la casa, la scuola, la mensa, l’infermeria, il campo sportivo, un parco giochi, la palestra, la chiesa ed un cinema”, spiega Giacomo Celentano. “Il quartiere potrà essere sia donato che costruito o tutte e due le cose; ad esempio, se una persona o un ente ci vorrà donare una villa o un casolare noi ci costruiamo il resto, quello che manca per renderlo una ‘cittadina’”.

Per raccogliere i fondi per il progetto, Giacomo e sua moglie Katia organizzano eventi, come ad esempio quello che si terra in Puglia, a Corato, il prossimo 5 settembre con uno spettacolo all’insegna della solidarietà. Che evento sarà? “S’intitola ‘Tra Spettacolo e Solidarietà, Il quartiere è in festa’ ed è una manifestazione culturale organizzata dall’artista Vito Cifarelli, tra i sosia ufficiali di Adriano Celentano, in collaborazione con la fondazione Ant per l’assistenza domiciliare dei malati terminali (sezione di Corato), il Centro Zenith, onlus di volontariato a favore dei ragazzi diversamente abili, e La cittadina della divina misericordia Onlus a favore dei bambini bisognosi”, illustra Katia. Lo spettacolo, di cui Katia e Giacomo sono direttori artistici, è giunto quest’anno alla 12esima edizione. Ospiti saranno Pippo Franco e Valerio Zelli degli ORO e durante la serata ci sarà la testimonianza sulla ricerca Covid e su Padre Pio del medico di Manfredonia Matteo Vairo che presta servizio presso l’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo.

Il ricavato della manifestazione verrà devoluto per la Cittadina della Divina Misericordia, ma anche a favore dello Zenith di Andria e alla fondazione ANT. Chiunque, anche a distanza, può sostenere Katia e Giacomo Celentano con gadget, pubblicità o facendo da sponsor. “Noi aspettiamo anche te”, è l’invito che lancia Katia. Per sostenere l’evento è possibile contattare il 3391042767 oppure andare sulla pagina fb La Cittadina Della Divina Misericordia.

Maria Teresa Valente