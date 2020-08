Balneazione OK nel mare del Golfo e del Gargano: report della Capitaneria di porto

“SONO state solo due le richieste di soccorso peraltro e fortunatamente di non gravi entità, giunte al numero blu 1530 della sala operativa della Guardia costiera di Manfredonia, nel fervido periodo, non solo per il gran caldo, di Ferragosto”. Riassume così il comandante della Capitaneria di porto di Manfredonia, capitano di fregata Giuseppe Turiano, il gran lavoro al quale è stata sottoposta la Guardia costiera di Manfredonia in un periodo particolarmente esposto ad imprevisti in mare e a terra tant’è che la prefettura di Foggia ha emanato specifiche direttive per un accurato controllo delle attività legate al mare, alle quali sono state interessate anche tutte le diverse forze di polizia operanti sul territorio.

NELLO specifico la prima richiesta di soccorso è stata lanciata da un gommone con otto persone a bordo finito incagliato sugli scogli antistanti l’imboccatura del porto turistico Marina del Gargano di Manfredonia. Coordinati dai militari della Guardia costiera, sul posto sono arrivati due natanti della società Marina del Gargano e della Lega navale e una pattuglia da terra. Le operazioni di soccorso si sono svolte in sicurezza per gli otto giovani occupanti il gommone che è stato poi recuperato dal battello pneumatico GO085 della Guardia costiera. L’altra richiesta di soccorso è stata lanciata da Mattinatella, località balneare oltre Mattinata, dove un bagnate ha avuto bisogno di assistenza sanitaria a seguito di una rovinosa caduta sugli scogli. Sul posto sono confluite la motovedetta dei carabinieri CC817 “Costantini” e il battello GC085 della Guardia costiera che incrociavano al largo. Il malcapitato con l’intervento del personale sanitario, veniva trasportato al porto di Mattinata da dove, con il supporto del personale sanitario del 118, è stato trasferito in elicottero al nosocomio di Foggia per le opportune cure.

DUE interventi che dicono della poderosa e capillare organizzazione del monitoraggio delle attività connesse col mare in un periodo di grande affollamento di turisti e bagnanti. “Il notevole dispiegamento di forze e unitamente alla crescente sensibilità verso il corretto e responsabile utilizzo del mare mostrata dai diportisti e dai bagnanti – annota il comandante Turiano – ha contribuito a mantenere alto il gradiente di sicurezza su tutto il litorale della Capitanata”.

UNA ATTIVITA’ che al tirar delle somme si è dimostrata opportuna e produttiva di risultati più che apprezzabili. La presenza delle varie unità navali in mare, le pattuglie a terra lungo il litorale e non ultimo l’impiego di un elicottero della Guardia costiera della base di Bari, hanno creato una rete protettiva che ha confortato quanti, la gran parte, si attengono alle regole di comportamento per il miglior utilizzo del mare, e dissuaso chi probabilmente avrebbe voluto fare di testa propria mettendo magari a rischio l’incolumità propria e altrui.