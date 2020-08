Bando alloggi popolari, Gatta “Si aspettano le elezioni per intervenire, che brutta cosa”

Bari, 20 agosto 2020. “Aspettare le elezioni per annunciare due bandi per gli alloggi popolari… aspettare le elezioni per accennare una risposta ad un bisogno stringente per le famiglie e per chiunque non possa provvedere diversamente ad un bene che rappresenta e costituisce una fonte di serenità, come la casa, è davvero una brutta cosa. Se la Giunta regionale si fosse ricordata mesi fa di varare questo preciso intervento, avremmo incassato in silenzio un atto di sensibilità politica. Ma oggi, a pochi giorni dalle elezioni, è difficile non intravedere con chiarezza l’intento propagandistico dell’iniziativa. E parliamo di persone e nuclei familiari in difficoltà, che vivono in condizioni di necessità e che sperano con fiducia in un sostegno da parte delle istituzioni. Una brutta pagina, l’ultima di una lunga e buia notte politica della nostra Regione scritta dalla Giunta Emiliano”. Lo scrive in una nota il vicepresidente del Consiglio Regionale, Giandiego Gatta di Forza Italia.