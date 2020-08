Coronavirus, oggi in Italia 845 nuovi casi: mai così tanti dal 16 maggio

Contagi ancora in crescita nel nostro Paese: oggi sono 845 e si tratta del dato più alto dal 16 maggio scorso. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 77.442 test del tampone; ieri i casi erano stati 642 su 71.095 esami del tampone. Nei reparti Covid-19 ci sono ad oggi 883 degenti (+17) e altri 68 (+2) sono ricoverati in terapia intensiva. Il numero degli attualmente positivi è pari a 16.014 (+654). I nuovi decessi, infine, sono stati 6 per un totale di 35.418 persone. (fonte: gazzettadellosport).