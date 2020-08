Errata manovra, morto operaio a Foggia (FOTO – VIDEO)

Foggia, 20 agosto 2020. Un uomo originario di Cerignola è deceduto stamani nei pressi di un capannone di una ditta presente in via Ascoli a Foggia. Da raccolta dati di StatoQuotidiano.it, l’uomo, in qualità di operaio, era venuto nel capoluogo dauno per recuperare una spedizione e portarla in sede. Nell’agganciare l’autoarticolato, si sarebbe reso autore di un’errata manovra, restando ferito mortalmente. Sul posto i Carabinieri, gli operatori dei Vigili del fuoco e i sanitari del 118.

Come riporta l’Ansa, l’uomo sarebbe “morto schiacciato da un automezzo nel piazzale della ditta di trasporti ‘Arco spedizioni’ in via Ascoli alla periferia di Foggia”. “Nel piazzale della ditta anche gli uomini del servizio sicurezza sul lavoro (Spesal)”.

FOTOGALLERY ENZO MAIZZI, FOGGIA 20.08.2020