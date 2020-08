Festa patronale Manfredonia. “Niente Luna Park e bancarelle: se ne riparlerà nel 2021”

Manfredonia, 20 agosto 2020. La decisione sarebbe ufficiale: niente “Luna park” e bancarelle degli ambulanti (e niente processione in onore della Madonna) per l’imminente festa patronale a Manfredonia. La notizia era stata già anticipata da StatoQuotidiano, ora è arrivata anche la decisione della Prefettura di Foggia, d’intesa con il Comune di Manfredonia e il Comitato organizzatore dell’evento. Lo si apprende da raccolta dati.

Alla base delle disposizioni, ci sono naturalmente le misure per contrastare l’emergenza sanitaria Covid_19, anche in considerazione del recente incremento delle positività. Tutto rinviato dunque all’agosto 2021, confidando in un ritorno alla normalità anche per la festa patronale di Manfredonia, in onore di Maria SS di Siponto.