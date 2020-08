La carica dei consiglieri per le liste, Fanelli in Italia Viva, Forza Italia senza Di Donna

Ultime ore per completare le liste alle regionali, dalla Capitanata parte una carica di almeno 200 candidati, 23-24 liste per 7 candidati alla presidenza della Puglia: Michele Emiliano (centrosinistra), Raffale Fitto (centrodestra), Ivan Scalfarotto (Italia Viva, Azione e + Europa), Antonella Laricchia (M5s), Mario Conca ( Cittadini pugliesi”), Pierfranco Bruni (Movimento sociale Fiamma Tricolore), Nicola Cesaria (Pci, Rifondazione e Partito risorgimento socialista). Si dovrà attendere ancora qualche giorno (sabato la consegna) per avere gli elenchi completi.

Di alcuni partiti i nomi dei candidati sono più o meno già noti, salvo imprevisti dell’ultima ora. Vale per il Pd, per Italia in Comune, Senso civico, (centrosinistra), per il M5s, per Forza Italia, Fdi, Lega. Italia Viva presenterà 3 liste, una con il medesimo nome, una del presidente e una terza, “Futuro verde”. Fra i nomi a sostegno di Scalfarotto, quello del medico di S. Severo Roberto Fanelli, provenienza centrodestra.

Top secret per i nomi della lista Udc-Psi in provincia di Foggia che li sta collaudando in modo tale, dicono, da non lasciare nulla di intentato e nella consapevolezza che quello con il centrodestra sia stato un buon passo.

Nella lista “Con” ed “Emiliano sindaco di Puglia” i nomi inclusi sono quelli di Patrizia Lusi, già candidata nel 2015, uno dei principali referenti del governatore sul territorio, e Antonio Tutolo, già sindaco di Lucera. Inoltre, ci dovrebbe essere in una delle due una cospicua presenza femminile, almeno 5 donne e 3 uomini. Incerta la candidatura di Angelo Riccardi e di Rino Pezzano, da Manfredonia e Cerignola. In “Puglia verde e solidale”, che riunisce Psi, Verdi e sinistra italiana, ci sono Giulio Scapato, consigliere comunale di Foggia ed Enzo Berardi, ex vicesindaco di San Paolo Civitate.

Il Pd schiera Teresa Cicolella, ex consigliere comunale di Cerignola, Raffaele Piemontese, assessore regionale al bilancio con Emiliano, Paolo Campo, capogruppo Pd in consiglio regionale, Annarita Palmieri, consigliere comunale di Foggia, Guido De Rossi, avvocato di S. Severo, Matteo Masciale, consigliere comunale di S. Giovanni Rotondo, Isabella Damiani, dirigente del partito a Vico, Antonietta Leccese, capogruppo pd nel consiglio comunale di Torremaggiore.

Per Italia in Comune: Rosario Cusmai consigliere comunale e provinciale, Sabrina Rosito (assessore al comune di S. Paolo Civitate), Paolo Prudente, consigliere comunale di Vieste, Costanzo Cascavilla, già sindaco di San Giovanni Rotondo, Innocenza Starace e Michele Romano (sono stati assessori a Manfredonia e Cerignola), Danida Mansolillo vicesindaco di Panni, Mara Ghezza vicesindaco di Orta Nova.

La lista ‘Senso civico’ con Pino Lonigro, ex consigliere regionale, il consigliere comunale di S. Severo Francesco Sderlenga, il medico di S. Giovanni Rotondo Filippo Barbano, il sindacalista della Uil sanità Luigi Giorgione. Gli altri 4 candidati dovrebbero essere 3 donne (da Cerignola, Apricena e Vieste), più un avvocato di Cerignola.

Lista dei Popolari con Emiliano. Sergio Clemente, consigliere comunale di Foggia, l’ex sindaco di S. Giovanni Antonio Squarcella, Ilenia Coppola, consigliere comunale di Torremaggiore, Antonietta De Peppo di Lucera, imprenditrice, Antonio De Maio, è stato dirigente scolastico e consigliere comunale, Virgilio Caivano, rappresentante nazionale dei piccoli comuni, Anna Trotta, ingegnere di Manfredonia, Claudio Di Lernia, di Cerignola.

In Italia Viva Bernadette Cappelletta, consigliere comunale a San Marco La Catola, di Foggia, Angela Lombardi, consigliere provinciale e comunale di Monte Sant’ Angelo, Saverio Cassitti, di Foggia, consigliere comunale nella precedente amministrazione Landella, Chiara D’Errico, architetto di Vieste, Roberto Fanelli, medico di S. Severo, avvocato, Luciano Castigliego, coordinatore di IV a Zapponeta, Franco Forte, già assessore al comune di Lucera con il pd. Della lista del presidente si conosce qualche nome, Marina Di Gioia, avvocato, e Massimo Mansi.

Nel M5s Mario Dal Maso, Rosa Barone, consigliere regionale uscente e Paolo Sebastiano, (Foggia). Da S. Severo Luigi Lacci e Guendalina Rosito, Grazia Manna di Troia. A Manfredonia Gugliema Lecce, Salvatore Biancofiore a S. Giovanni Rotondo.

Con Mario Conca presidente Carmen Battiante di Foggia, Anna Maria Vitulano di Manfredonia, Francesco Mangiacotti di San Giovanni, Francesco Scanzano di San Nicandro, Luigi Cuciniello di San Severo, Matteo Tricarico (Ischitella), Michele de Vita (Mattinata).

Forza Italia: Giandiego Gatta, consigliere regionale uscente, Napoleone Cera, consigliere regionale uscente, Lorena di Salvia, capogruppo consiliare di Fi a San Nicandro garganico, Leo di Gioia, consigliere regionale uscente, Tea Demonte, figlia dell’ex consigliere provinciale e comunale Franco, fondatore di Fi a Cerignola, Pina Falcone, ex assessore di Vieste con il sindaco Ersilia Nobile, dirigente di Fi, Elisa De Maso, consigliere comunale di Lucera, Valeria Russo, vicina al consigliere comunale Rosa Caposiena.

Lista Fitto: Paolo Dell’Erba, amministratore di Apricena, Vincenzo Riontino, vicesindaco di Zapponeta. Alfonso Fiore, consigliere comunale di Foggia, Anna Maria Fallucchi, imprendirice di S. Nicandro Garganico Danilo Maffei, consigliere comunale di Foggia, Marina Petroianni, consigliere comunale di Lucera. Mancano due nomi.

Nella Lega i nomi sono quelli di Joseph Splendido, già consigliere comunale di Foggia, Marco Trombetta di Cerignola, Luigi Miranda, ex vicesindaco di Foggia, Camilla Tavaglione di Peschici, Costanzo Di Iorio di Torremaggiore, Cristiano Romani, ex consigliere comunale di Manfredonia, Marianna Natale di San Giovanni Rotondo e Maddalena Di Natale Foggia.

Fratelli d’Italia Ciccio D’Emilio, consigliere comunale di Foggia, Bruno Longo, consigliere comunale di Foggia, Giannicola De Leonardis, consigliere regionale uscente, Lello Castriotta di Manfredonia, Nunzia Canistro, consigliere comunale di S. Giovanni Rotondo, Giuseppe Pica, già consigliere regionale di centrodestra, Antonio Giannatempo, ex sindaco di Cerignola, Lucia Rita De Lallo, medico di San Severo.

Di alcune liste, sono stati dati solo i nomi di qualche candidato o candidata su 8 complessivi, in attesa dell’ufficialità.