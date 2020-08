Manfredonia, il giovane Fabio “Ma quale drogato e ubriaco: l’incidente per una fatalità”

Manfredonia, 20 agosto 2020. “Ci tengo a precisare che non ero né ubriaco, tantomeno avevo fatto uso di sostanze stupefacenti. Aggiungo inoltre che il mezzo è stato guidato a una velocità moderata, poiché ero totalmente consapevole di percorrere un centro abitato“. Così a StatoQuotidiano il 23enne Fabio di Manfredonia, vittima con altre 2 persone a bordo di un’Audi di uno spaventoso incidente avvenuto nella tarda serata dello scorso 18 agosto in via delle Antiche Mura, intersezione con via Campanile.

L’incidente: 3 feriti, fortunatamente in buone condizioni. Come riportato, per cause da accertare, l’autista dell’Audi ha perso improvvisamente il controllo del mezzo urtando contro un’auto in sosta, una Fiat Punto, e successivamente ribaltandosi. 3 i feriti ma fortunatamente non in gravi condizioni.

La lettera a StatoQuotidiano.it. “Tutti i commenti detti non sono attinenti al vero, perché le dovute spiegazioni sono state rilevate dalle forze dell’ordine che sono giunte sul posto. In più aggiungo che non mi è stata ritirata la patente perché non hanno trovato nessuna motivazione. Sono rimasto sconcertato nel atteggiamento aggressivo e intimidatorio di alcuni presenti nei miei confronti prima di conoscere la reale dinamica dei fatti. Con ciò concludo dicendo che tutto si sta svolgendo in maniera tranquilla e pacifica, è tutto è al vaglio degli inquirenti. Inoltre: la macchina era dotata di una scatola nera dell’assicurazione. Infine, invito tutti alla moderazione nei commenti; interventi fuori luogo e diffamatori saranno perseguiti ai sensi di legge“.

