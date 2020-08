Manfredonia, offerta di lavoro “Cercarsi ingegnere informatico o programmatore esperto”

Manfredonia, 20 agosto 2020. Il Consorzio Re Manfredi (di Manfredonia,ndr) è alla ricerca di un ingegnere informatico o programmatore esperto in linguaggio PHP Yii per implemento funzioni del proprio programma di gestione aziendale.

La richiesta di collaborazione/assunzione a tempo indeterminato è rivolta ad ambo i sessi. Saranno considerati titoli preferenziali la residenza nella provincia di Foggia e la conoscenza dei linguaggi di programmazione anche di applicazioni per iOS e Android. Trattasi di un progetto già avviato con successo, che va aggiornato ed implementato.

Per maggiori info e per inviare la propria candidatura contattateci alla mail: consorzio@remanfredi.net