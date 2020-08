Manfredonia. “Rifiuti: inciviltà allucinante in area ex Ajinomoto” (fotogallery)

Manfredonia, 20 agosto 2020. “E’ una situazione vergognosa: hanno posizionato alcuni cassonetti per i rifiuti in zona ex Ajinomoto, ma dobbiamo assistere sistematicamente al rilascio di ogni tipo di rifiuto. Soprattutto, buste, carte, vetri, di tutto, lasciato nell’area. A questo punto è meglio rimuovere i cassonetti, e non dare la possibilità a nessuno di invadere l’area di rifiuti”. Così alcuni cittadini di Manfredonia in una lettera inviata a StatoQuotidiano.it.