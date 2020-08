Manfredonia, 20 agosto 2020. La figlia di 7 anni si rompe un braccio, ma a causa della “mancanza di un ortopedico e di un chirurgo reperibili a Manfredonia“, sono costretti ad andare a San Giovanni per l’intervento. Proteste per l’attuale situazione dell’ospedale San Camillo da parte di un cittadino di Manfredonia, il sig. Roberto Tomaiuolo, papà della bimba vittima dell’incidente.

La storia. Come reso noto a StatoQuotidiano.it, “lo scorso lunedì pomeriggio, 17 agosto, mentre stava giocando su uno scivolo di un lido a Siponto, mia figlia si rompe un braccio”, racconta l’uomo, operaio della Fiat. “Corriamo al Pronto Soccorso del San Camillo. Dopo aver visitato mia figlia, mi dicono che non c’è né un ortopedico, né un chirurgo reperibili. Ho portato la bimba velocemente a San Giovanni Rotondo. A causa di un numero elevato di utenti, ho atteso fino alla sera per la visita. In seguito, mi hanno detto, a Casa Sollievo, che la piccola ha riportato due fratture scomposte al braccio. Tutta la Provincia si serve dell’ospedale di San Giovanni Rotondo. Per l’intervento abbiamo dovuto attendere 2 giorni. Non mi sento di colpevolizzare nessuno di Casa Sollievo per l’attesa. Fanno il possibile. Quello che invece mi chiedo – continua il sig. Roberto – è se la situazione attuale dell’ospedale di Manfredonia non dovrebbe fare vergognare tutta la politica locale, provinciale e regionale. Una struttura che dovrebbe servire 60.000 residenti, con utenti che nel periodo estivo raggiungono anche le 100.000 unità, per non dire 150.000 considerando Monte Sant’Angelo, Vieste, Mattinata, Zapponeta, etc., praticamente non serve, è abbandonata.

Ma è possibile non avere a disposizione un chirurgo e un ortopedico in questo periodo estivo? E’ vergognoso.

Mi rivolgo ad Emiliano, il nostro presidente della Regione Puglia: cosa serve inaugurare nuovi reparti, se manca anche la base? L’incidente che è avvenuto a mia figlia sarebbe potuto accadere a tutti, dunque anche ai familiari degli stessi politici. E’ un vergogna, dovrebbero tutti vergognarsi. Bisogna intervenire, presto, immediatamente”, conclude Roberto.

A cura di Giuseppe de Filippo, g.defilippo@statoquotidiano.it