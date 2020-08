Michele Cera “Del bando straordinario Covid discusso con l’Adisu non si sa nulla”

Foggia, 20 agosto 2020. A distanza di diversi mesi dall’inizio della pandemia da covid, centinaia di studenti e studentesse pugliesi sono ancora in attesa di notizie circa il bando straordinario annunciato e approvato dall’Adisu Puglia ormai da un mese.

“Con il nuovo anno accademico alle porte, scopriamo con amarezza che del bando straordinario Covid-19 discusso con l’adisu e approvato il 22 luglio 2020 dal Consiglio di Amministrazione non si sa nulla. Il bando in questione prevederebbe 5 punti bonus in più rispetto al bando ordinario, una quota non sufficiente a colmare nemmeno i crediti di un esame.” dichiara Michele Cera, coordinatore di Link Foggia. “L’amministrazione, oltre a non aver stilato un bando con risposte quantomeno sufficienti ed adeguate per far fronte ai dubbi degli studenti sulla possibilità di permettersi di continuare i loro percorsi, a causa della crisi post lockdown, ha anche mostrato ancora una volta superficialità e disinteresse in campo di finanziamento all’istruzione, ambito da sempre colpito dai tagli e marginalizzato dalla politica.

Gli studenti, come categoria figlia della precarietà di questa epoca, stanno vivendo una crisi senza precedenti e per questo rivendichiamo nuovamente l’abolizione del criterio di merito, per rispondere con efficacia alle difficoltà degli studenti e delle studentesse pugliesi a sostenere gli esami in via telematica e a potersi permettere di pagare gli studi.” continua Cera. “Il bando straordinario, di cui non giunge alcuna notizia, era manchevole di reali risposte di sistema e che fossero davvero risolutive. Dopo mesi di lavoro e impegno per ottenere la tutela degli studenti e affermare che studiare non è un merito, ma un diritto, non possiamo fare i conti anche con la superficialità e il disinteresse della regione e dunque vogliamo che l’amministrazione dia agli studenti e alle studentesse di Puglia spiegazioni e che si assuma la responsabilità di mettere in campo misure reali oltre che la giusta attenzione all’istruzione che é il futuro di questo territorio.

Vogliamo chiarezza su ciò che ci è stato promesso!” conclude lo studente.