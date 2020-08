“Movida” nel Gargano. Prefetto “Controlli saranno intensificati”

Foggia, 20 agosto 2020. “Intensificazione dei servizi di vigilanza già in atto e attivazione di mirati controlli finalizzati a prevenire e sanzionare le violazioni delle disposizioni antiCovid, in particolare nelle aree della c.d. ‘movida’ e nei locali destinati all’intrattenimento”.

E’ quanto disposto ieri pomeriggio, durante la riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, allargato alla partecipazione dei rappresentanti dei Comuni di Lesina, Manfredonia, Mattinata, Peschici, Rodi Garganico e Vieste, per l’esame delle misure per l’attuazione delle disposizioni contenute nell’ordinanza del Ministro della Salute del 16 agosto 2020, che hanno previsto l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, dalle ore 18.00 alle 6.00 negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico e negli spazi pubblici ove sia più agevole il formarsi di assembramenti nonchè la sospensione delle attività del ballo, all’aperto e al chiuso, che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati o che si svolgano in lidi, spiagge o in altri luoghi aperti al pubblico.

“I servizi in questione vedranno l’impiego coordinato sia delle Forze di Polizia che delle Polizie locali. Si rinnova l’invito ai cittadini al più rigoroso e responsabile rispetto delle disposizioni suindicate a salvaguardia dell’interesse della salute pubblica.”