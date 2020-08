Parco del Gargano, gestione finanziaria 2018 con forte disavanzo di competenza

In merito alla approvazione del conto consuntivo 2018, la Corte dei conti sottolinea nel rapporto che, il risultato dell’esercizio finanziario si è chiuso con un forte disavanzo (-4.241.686) – in notevole peggioramento rispetto al dato positivo registrato nel 2017 (+286.914) – per effetto sia della notevole diminuzione dell’avanzo della gestione corrente, risultato pari a euro 76.148 (nel 2017, euro 381.294), che al consistente disavanzo della gestione in conto capitale (-4.317.834, nel 2018; -94.381, nel 2017). Le entrate correnti non hanno subito variazioni significative rispetto al precedente esercizio, assestandosi sul valore di euro 2.492.734.

Fonte: ilfoglietto