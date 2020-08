Puglia, lo scontro politico tra virologi: De Vito per Fitto, Lopalco per Emiliano

Derby tra scienziati anti-Covid in Puglia, tendenza inevitabile in una stagione nella quale i protagonisti della lotta al coronavirus godono di una visibilità quotidiana su tutti i media. Le regionali pugliesi registreranno un duello tra centrosinistra e centrodestra tra accademici in prima linea nel contenimento della pandemia. Se il governatore Michele Emiliano ha ufficializzato ormai da settimane che avrà a suo fianco l’epidemiologo Per Luigi Lopalco, il centrodestra risponderà con la candidatura di Danila De Vito, virologa dell’Università di Bari. Il primo correrà nella lista civica Con e secondo i piani emilianisti potrebbe essere il nuovo assessore alla Sanità della giunta 2020-2025 (in questo mandato la delega è stata trattenuta dallo stesso Emiliano). La seconda sarà la punta di diamante della lista «La Puglia Domani», la civica fittiana costruita, secondo i progetti dell’eurodeputato di Maglie, per dare la massima visibilità agli esponenti della società civile (allargando il perimetro del centrodestra) e soprattutto alle donne.

Fonte: GdM