Comprare casa a Milano: gli aspetti da valutare

Comprare casa a Milano significa compiere un investimento che nel lungo periodo rappresenta una certa sicurezza. Parliamo infatti di una città che ha molto da offrire e che vanta un mercato immobiliare sempre dinamico. Non è certo difficile, un domani, trovare degli acquirenti interessati al proprio immobile così come dei potenziali affittuari per poter ricavare una rendita sul lungo periodo grazie al canone di locazione.

Trovare l’immobile perfetto a Milano è anche molto semplice al giorno d’oggi, perché esistono portali come BeeTheCity che raccolgono tantissimi annunci. Basta dunque andare sul sito ufficiale al link https://beethecity.com/it ed indicare quali caratteristiche deve avere la casa per assecondare le proprie necessità.

Quali sono però gli aspetti che fanno la differenza e che non si possono mai sottovalutare quando si acquista un immobile a Milano? Scopriamolo insieme.

# Il quartiere: un dettaglio fondamentale

L’ubicazione della casa è sicuramente un dettaglio che non ci si può permettere di sottovalutare, specialmente in una città come Milano. Vivere in un quartiere piuttosto che in un altro fa infatti una grande differenza, perché le zone nella city sono parecchie ed ognuna ha le proprie peculiarità. Ci sono quelle più adatte agli studenti universitari, quelle più tranquille e quindi ideali per le famiglie, quelle comode per i pendolari e via dicendo. Va inoltre precisato che il quartiere in cui è ubicato l’immobile incide in modo significativo anche sul suo valore e dunque sul prezzo di vendita. Per tutti questi motivi, conviene informarsi bene prima di mettersi alla ricerca della casa da acquistare a Milano, in modo da capire quali siano le zone più adatte alle proprie esigenze e al proprio budget.

# Tipologia e metratura dell’immobile

Un secondo aspetto che conviene valutare prima di mettersi alla ricerca di una casa da acquistare a Milano riguarda la tipologia d’immobile. È infatti importante avere chiaro in mente ciò di cui si ha bisogno: un monolocale, un trilocale, una villetta indipendente e via dicendo. In questo modo si possono evitare inutili perdite di tempo e si riescono a selezionare esclusivamente gli appartamenti o le case che rispondono appieno alle proprie necessità.

È bene considerare poi che se si acquista casa per poi proporla subito in affitto, in base alla sua ubicazione conviene orientarsi su una tipologia specifica di immobile. Se si intende affittarlo agli studenti ad esempio è meglio orientarsi su appartamenti nei pressi delle università dotati di più stanze. Al contrario, se si preferisce proporre la casa in affitto a lavoratori pendolari vale la pena prendere in considerazione anche i monolocali, magari ubicati nei dintorni della stazione.

# Casa arredata o da ristrutturare?

Un altro aspetto da considerare quando si cerca una casa da acquistare è proprio questo: meglio optare per un appartamento già arredato e dunque chiavi in mano oppure da ristrutturare? In tal caso tutto dipende dalle proprie necessità, ma conviene considerare che oggi è ancora possibile usufruire del Superbonus 110% per le ristrutturazioni, che consente di rinnovare un immobile quasi a costo zero. Certo è che se si ha fretta vale la pena optare per un appartamento già arredato.