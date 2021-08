Dopo 4 anni di chiusura, il Mercato ittico di Manfredonia è pronto per ripartire

STATOQUOTIDIANO.IT, Manfredonia 20 agosto 2021. Riapre il mercato ittico di Manfredonia, dopo ben 4 anni di chiusura, determinato dal fallimento della ex società di gestione della struttura mercatale.

Questa volta la gestione verrà assunta dalla società cooperativa Prodotti Ittici Manfredonia, una compagine societaria che vede una larga rappresentanza in seno al consiglio di amministrazione di pescatori, categoria bistrattata da alcune discutibili regolamenti europei in tema pesca che hanno determinato cali di fatturato e rottamazioni di licenze.

Nel tempo si è passati da oltre 500 pescherecci a 180 , suddivisi tra grande e piccola pesca.

Su questa forza lavoro la neonata società spera di poter ridare lustro al mercato ittico locale, sempre che tutti i titolari delle imbarcazioni che in questi anni hanno conferito il pescato direttamente a grossisti, intendano cambiare rotta, conferendolo al mercato ittico per le operazioni di asta che, inizialmente saranno effettuate in modo tradizionale per poi introdurre l asta elettronica che consentirebbe agli acquirenti, secondo le intenzioni, di poter acquistare il pescato, comodamente in poltrona davanti ad un computer.

Insomma, la nuova gestione nasce con i migliori auspici, quello di riportare in auge il mercato ittico di Manfredonia, un tempo che fu, si dice, fosse il polmone economico del comune di Manfredonia, se solo si considera che grazie agli introiti che venivano incamerati con i diritti di asta, venivano pagati molti stipendi di impiegati comunali.

Antonio Castriotta