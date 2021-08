Emiliano a Manfredonia “Abrogare di nuovo assegno di fine mandato”

Manfredonia (Foggia), 20/08/2021 – (ansa) “Mi pare che la proposta di immediata abrogazione” dell’assegno di fine mandato per i consiglieri regionali “sia la più giusta”: lo ha detto ieri sera il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, commentando le proteste dopo la la reintroduzione in Consiglio regionale dell’assegno di fine mandato.

Emiliano, partecipando a Manfredonia, nel Foggiano, alla festa del suo movimento politico “Con”, ha risposto così a chi gli chiedeva cosa ne pensasse della reintroduzione, votata all’unanimità il 27 luglio, otto anni dopo l’abolizione dell’assegno.

“Hanno fatto questa delibera – ha detto – senza neanche avvisare il presidente, cosa che devo dire, mi ha molto amareggiato. Ma adesso vedo che ci stanno ripensando e la cosa mi fa immenso piacere perché evidentemente sono ancora rimasti collegati con l’opinione pubblica”.

“Io quel giorno non ero fisicamente in Aula – ha aggiunto – perché, dopo aver passato più di tre ore sotto il sole per inaugurare nella provincia Bat le sedi di Questura, Carabinieri e Guardia di finanza con il ministro dell’Interno, non mi sono sentito bene. E ricordo che non mi è stato concesso di partecipare ai lavori consiliari da remoto come pure avevo chiesto di fare”. “Organizzandosi all’ultimo secondo – bacchetta Emiliano – in quella seduta hanno infilato, in una legge che non aveva nulla a che fare con l’argomento, questo emendamento. È stato un errore. Ho personalmente constatato che i segretari dei partiti politici del Pd, Lega e Forza Italia e i responsabili politici delle liste civiche non ne sapevano nulla. Come d’altra parte molti consiglieri regionali erano stati coinvolti all’ultimo minuto senza una approfondita discussione politica”.

“I pugliesi hanno fatto vincere le ultime elezioni regionali a quella che un tempo chiamavamo la coalizione di centrosinistra e io, come mi ero impegnato a fare, ho coinvolto il Movimento 5 Stelle. Però tra il Movimento 5 Stelle e il Pd ci sono altrettanti elettori che non hanno una casa strutturata, non si riconoscono nei partiti.

Quindi servono movimenti civici che però non possono non essere organizzati. La lista ‘Con Emiliano’ si è costituita in un movimento e io mi auguro che il dialogo tra tutte le componenti civiche, anche con le liste che non hanno passato la legge elettorale pugliese, possano unirsi dando rappresentanza, dando la possibilità di fare attività politica”. E’ il progetto politico illustrato ieri sera dal governatore Michele Emiliano alla festa di ‘Con’ a Manfredonia, nel Foggiano.

“La politica – ha aggiunto – non si esaurisce nel giorno delle elezioni, ci sono anche i momenti in cui bisogna riflettere, pensare, scrivere programmi, costruire classe dirigente. Nel 2004 a Bari assessori comunali erano Antonio Decaro, Francesco Boccia: abbiamo costruito classe dirigente, sindaci. Oggi quasi tutti i sindaci dei capoluoghi di provincia sono di centrosinistra, speriamo a breve anche quello di Foggia, ma non tutti sono del Pd. E quindi bisogna dare rappresentanza”. (ansa)