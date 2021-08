Manfredonia, “Ruspe su una numerosa colonia felina in Viale Miramare”

Manfredonia (Foggia), 20/08/2021 – “Pec inviate, agli enti competenti, con risposte senza risoluzione. L’unica legge da seguire dovrebbe essere la tutela di chi domani verrà messo in pericolo, “i gatti di colonia di Viale Miramare”.

Più di 20 gatti all’interno di questo contesto abbandonato da anni e 4 piccoli di 2 mesi che non siamo riusciti a prendere. Domani le ruspe inizieranno a buttare giù il loro habitat e sarò sola a sperare che scappino e non rimangano intrappolati. Alle istituzioni avvertite, dico che sarete complici della loro morte”.

Così riportava lo scorso 10 agosto Rosa Prencipe dell’associazione Per amore di SIRO’.



Questa mattina le ruspe hanno iniziato a distruggere la struttura.

“Si tratta di un teatro non utilizzato da oltre 25 anni e che i proprietari hanno deciso di distruggere per ricavare appartamenti”, spiega a Stato Quotidiano Rosa Prencipe. “L’ingegnere, informato della presenza della colonia, ha deciso di sospendere i lavori per dieci giorni. Ho informato sia l’Asl che i vigili e mi hanno risposto che la cosa non era di loro competenza. Oggi le ruspe sono tornate e stanno distruggendo tutto. Sotto ci sono 4 cuccioli che stiamo cercando di salvare.