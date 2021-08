Puglia, bambino travolto da auto mentre era in monopattino: in prognosi riservata

Brindisi, 20/08/2021 – (quotidianodipuglia) Ore di apprensione per un bambino di 10 anni, rimasto gravemente ferito nello scontro tra un’auto e un monopattino; ad avere la peggio il ragazzino trasportato d’urgenza in ospedale. Era nei pressi di un incrocio in pieno centro urbano a Torchiarolo quando, con il suo monopattino è entrato in collisione con un’auto. Gravi le ferite riportate dal ragazzino che si trova ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Perrino di Brindisi.

I mezzi sono stati sequestrati, il conducente della vettura sottoposto ai controlli previsti e si indaga sulla dinamica dell’incidente. Il conducente della Fiat 500 L, un giovane di 23 anni del posto che evidentemente non è riuscito ad evitare il ragazzino, è risultato poi negativo ai test di alcool e droga effettuati per prassi. L’incidente è avvenuto intorno alle 19 di giovedì in via Vespucci, incrocio con via Gramsci a Torchiarolo, nei pressi del comune. Non si conoscono ancora i particolari sulla dinamica dell’incidente ma potrebbe essere stata una mancata precedenza a provocare il sinistro. Ad ogni modo, i rilievi effettuati dalla polizia locale dovrebbero aiutare a chiarire la dinamica che è comunque è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, anche con l’ausilio di testimonianze di persone che hanno assistito all’episodio. (quotidianodipuglia)