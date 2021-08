Scoperta piantagione di marijuana a San Giovanni Rotondo: un arresto

San Giovanni Rotondo (Foggia), 20/08/2021 – Carabinieri della Stazione di San Marco in Lamis insieme allo Squadrone Eliportato Cacciatori “Puglia”, coordinati dal Comando Compagnia di San Giovanni Rotondo, hanno arrestato un cittadino del Senegal per detenzione di sostanza stupefacente.

I militari in servizio a San Marco in Lamis venivano a conoscenza che in contrada Coppe Mezzanelle, nei pressi di una masseria isolata in agro della città di San Pio, era stato notato uno strano movimento di persone e mezzi.

Al fine di riscontrare le notizie acquisite, e soprattutto capire il motivo di questo continuo andirivieni di persone, alle prime ore del mattino, su decreto di perquisizione dell’autorità giudiziaria, si posizionavano all’esterno della masseria recintata e iniziavano un servizio di osservazione.

Nel corso dell’attività hanno notato, dal costone della montagna, un ragazzo che a piedi trasportava una busta di medie dimensioni e che alla loro vista la lasciava cadere a terra e si allontanava di corsa cercando di disperdersi tra le sterpaglie. Veniva inseguito e immediatamente bloccato a poca distanza. La busta abbandonata conteneva circa 1.5 kg di marijuana.

I militari, pertanto, effettuavano a ritroso il percorso fatto dal cittadino senegalese, regolare in Italia, e durante il tragitto scoprivano una piantagione da pochi giorni estirpata (che a seguito di accertamenti risultava insistere su area demaniale), una motozappa, un essiccatoio, materiale per la semina, un sofisticato impianto di irrigazione, nonché altre buste di marijuana per un totale di 7 kg. Le successive analisi consentivano di accertare che si potevano ricavare circa 30mila dosi per un guadagno al dettaglio di circa 150mila euro.

Tutto il materiale e la sostanza stupefacente é stata sequestrata L’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Foggia in attesa del rito direttissimo durante il quale il giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto l’obbligo di dimora e il divieto di uscire dalla propria abitazione dalle 20 alle 7 e l’obbligo di firma.