Foggia ‘infiltrata’ e senza servizi sociali, Fp Cgil: “Vicenda inspiegabile”

Vieste (Foggia), 20/08/2021 – (garganotv). Troppo gravi le ferite riportate dal povero giovane il quale, mentre percorreva il rettilineo a bordo del proprio scooter, al fine di evitare, pare, di investire un pedone, cadeva rovinosamente a terra dopo un volo di diversi metri.

Nonostante indossasse il casco, il ragazzo subiva un violentissimo trauma cranico e facciale oltre a riportare altre gravi ferite in varie parti del corpo. Ricoverato in rianimazione presso l’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, malgrado diversi interventi chirurgici, Moreno Potè non ha mai più ripreso conoscenza. In mattinata la morte. (garganotv)