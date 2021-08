Zeman: “Lontani dalla mia idea di squadra”

Statoquotidiano.it, Foggia, 20 agosto 2021. “Siamo ancora lontani dalla mia idea di squadra, abbiamo una base tattica e fisica, ma dobbiamo ancora lavorare per progredire”.

Zdenek Zeman, alla vigilia della gara di esordio ufficiale in Coppa Italia contro la Paganese, ammette che la sua squadra non è al meglio ma, aggiunge: “E’ una competizione ufficiale, dobbiamo fare il meglio possibile, noi non siamo al top, ma neanche i nostri avversari lo sono”.

Poi si sofferma sulla rosa a disposizione: “Per me è una rosa competitiva, ma dobbiamo ancora crescere molto, abbiamo rinnovato tutta la squadra, ci sono solo 4 elementi – Curcio, Rocca, Di Jenno e Garofalo – dello scorso anno. Loro sanno cosa vuol dire giocare qui, gli altri ancora no. Un voto? adesso direi 6 ma spero di arrivare a 9”

Capitolo emozioni, per Zeman non ci saranno: “Io mi emoziono se vedo lo stadio pieno e purtroppo credo che domani non lo sarà”.

Come riporta il sito “foggia.iamcalcio.it” sono 23 i convocati di Zdenek Zeman per la gara di Coppa Italia di Serie C Foggia-Paganese in programma sabato 21 agosto alle ore 21:00 allo stadio Pino Zaccheria.

Ecco la lista:

1 ALASTRA

2 BALLARINI

3 CURCIO

4 DALMASSO

5 DI JENNO

6 DIPASQUALE

7 FERRANTE

8 GALLO

9 GARATTONI

10 GAROFALO

11GIRASOLE

12 MARKIC

13 MARTINO

14 MASELLI

15 MERKAJ

16 MEROLA

17 NICOLETTI

18 PETERMANN

19 RIZZOPINNA

20 ROCCA

21 SCIACCA

22 TUZZO

23 VIGOLO