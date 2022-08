Guerra in Ucraina: velivoli russi intercettati da Eurofighter “pugliesi”

BARI, 20/08/2022 – (gazzettamezzogiorno) Vicini, troppo vicini al confine della Polonia. Due velivoli militari delle forze armate di Mosca, in volo sulla Bielorussia (Paese alleato del Cremlino) mercoledì sono stati intercettati e identificati da una coppia di caccia intercettori Eurofighter dell’Aeronautica militare.

La notizia è stata data sui «social media» con due righe che parlavano di uno «scramble» (decollo su allarme), prima operazione di polizia aerea per la task force «White Eagle» che opera dal 1° agosto nella base aerea polacca di Malbork, contingente che comprende jet e militari del 36° Stormo di Gioia del Colle (Bari).Fonti interpellate dalla «Gazzetta» hanno potuto riferire solo che i velivoli tracciati dai nostri «top gun» erano disarmati. È molto probabile che che potesse trattarsi di aerei-spia in missione di ricognizione, se la Nato ha inteso far intervenire i nostri caccia intercettori armati.

Va precisato che i piloti italiani non hanno mai «inquadrato» con i sistemi di puntamento, a quanto si apprende, i due aerei russi, velivoli che comunque non risulta abbiano mai valicato il confine fra Bielorussia e Polonia. Tale operazione infatti avrebbe fatto scattare da parte russa la richiesta di aiuto alle proprie scorte caccia. Ma quale poteva essere l’obiettivo dei russi? Facile intuirlo, vista la presenza nel Paese di oltre 130mila militari dei Paesi Nato, con sistemi di difesa terra-aria avanzati. (gazzettamezzogiorno)