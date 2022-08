Manfredonia, settimo trattamento di disinfestazione contro insetti

MANFREDONIA (FOGGIA), 20/08/2022 – Inizia lunedì 22 agosto il settimo trattamento di disinfestazione estiva contro mosche, zanzare e insetti vari nel territorio di Manfredonia (comprensivo di Siponto, Borgo Mezzanone, Fraz.Montagna, Sciale Rondinelle, Sciale degli Zingari, Villaggio La Bussola, Scalo dei Saraceni, Ippocampo).

Come noto la nuova Amministrazione comunale del sindaco Rotice, in accordo con ASE SPA, visti i parecchi disagi avvertiti da residenti e turisti negli anni passati, ha apportato delle modifiche sul servizio, a partire dall’aumento dei trattamenti che passano da 6 ad 8 (senza alcun costo aggiuntivo per i cittadini) inglobando i mesi di maggio e settembre, a vantaggio della vivibilità degli ambienti esterni e dell’attrattività turistica.Il servizio, come informa il Vicesìndaco Giuseppe Basta, è effettuato dalla GIMAR Soc. Coop, utilizzando i principi attivi come Tetrametrina, Permetrina e Pbo formulato con innovativa tecnologia B.I.A. Green (basso impatto ambientale).

La prossima settimana la disinfestazione notturna seguirà il seguente calendario:

▪︎ 22 agosto dalle ore 00:01 alle 06:00 – Monticchio Centro (da inizio abitato lato est fino a via arcivescovado, Scaloria inclusa, attesta Viale Padre Pio, comprende zone C/8 – C/9 – C/10 – C/11);

▪︎ 23 agosto dalle ore 00:01 alle 06:00 – Zona Centro – Stazione (da Via Arcivescovado a Scaloria fino attestante a Via E. Giustino inclusa; comprende Via delle Margherite, Coop. Algesiro, Gozzini);

▪︎ 24 agosto dalle ore 00:01 alle 06:00 Zona Porta Foggia (da Via E. Giustino attestante fino ad abitato lato ovest, comprende Zona 167, Zone C/12 – C/13);

▪︎ 25 agosto dalle ore 00:01 alle 06:00 Siponto (da Viale Kennedy a Consorzio di Bonifica, 2° Piano di Zona, Zona D/32);

▪︎ 26 agosto dalle ore 00:01 alle 06:00 Villaggi Turistici (Sciale Rondinelle, Sciale degli Zingari, Villaggio La Bussola, Scalo dei Saraceni, Ippocampo, Fraz. Montangna);

▪︎ 27 agosto dalle ore 00:01 alle 06:00 Comparti e Borgo Mezzanone.

Si raccomanda di non lasciare scoperti sui balconi e sulle finestre delle abitazioni indumenti ed alimenti vari.