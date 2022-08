Notte Taranta: Elodie protagonista del Concertone

Lecce, 20 agosto 2022, (Ansa) – Marco Mengoni interpreterà un brano in grico dal titolo “Klama” scritto da Franco Corlianò e dedicato, si legge in una nota, “al tema dell’emigrazione, al sentimento di chi vede partire amici e familiari verso una terra lontana”. Mengoni canterà nella lingua minoritaria della Grecìa Salentina per “evidenziare la bellezza dei versi molto conosciuti sull’altra sponda greca del mar Mediterraneo”.

Sarà invece la “Pizzica di San Vito” l’interpretazione di Elodie nelle vesti non solo di cantante ma anche di danzatrice insieme al corpo di ballo della ‘Taranta’ diretto da Irma di Paola. La popstar “amata per la sua versatilità, torna nel Salento, terra alla quale è molto legata, per conquistare il pubblico della Taranta”.

Il Concertone 2022 “compirà un viaggio tra le hit più amate dai duecentomila pizzicati attesi in piazza”. Ci saranno 30 brani della tradizione popolare salentina arrangiati in chiave contemporanea dal maestro concertatore Dardust tra i quali: L’acqua de la funtana, Aria Caddhipulina, Damme nu ricciu, le potenti pizziche di San Vito, Aradeo, Ostuni, Tochiarolo, Cordella, i brani in grico Klama, Aremu, Calinitta e in arbëreshë Ec Ec. E ancora Taranta di Lizzano, Rirollalla, Fuecu e l’omaggio a Pier Paolo Pasolini con il testo tratto dalla ricerca dell’intellettuale italiano “Canzoniere Italiano”. (ANSA).