Puglia regina del turismo, Lopane: “Dal Gino Lisa nuova spinta”

FOGGIA, 20/08/2022 – L’estate 2022 incorona la Puglia, regina del turismo italiano, meta tra le più ricercate al mondo. «Il bilancio, parziale, è molto positivo – dichiara alla Gazzetta l’assessore regionale al ramo, Gianfranco Lopane -. Per le conclusioni definitive ci sarà da attendere i dati finali, ma le evidenze che abbiamo, fino a questo momento, indicano un andamento brillante, il grande ritorno degli stranieri dopo la pandemia, flussi che stanno superando i livelli del 2019, prima che arrivasse il coronavirus.

Da tempo inseguiamo l’internazionalizzazione e la destagionalizzazione, ed ora possiamo dire davvero che ci siamo, l’obiettivo è alla nostra portata. Nel frattempo ci auguriamo che il meteo ci dia un mano, così da allungare la stagione il più possibile, avere tante presenze anche a settembre e ottobre». Dal Gargano al Salento, il mare resta una certezza, la locomotiva del turismo in Puglia. «Il 99% delle nostre acque è balneabile, frutto del grande lavoro che la Regione ha fatto in questa direzione. Mare meraviglioso, spiagge fantastiche. Ma non ci si può cullare sugli allori, distrarsi, pensare di vivere di rendita. Bisogna cercare di dare sempre un’offerta che sia il più possibile di qualità».

Tornando al traffico aereo, da fine settembre un’ulteriore spinta potrà arrivare da Foggia, dove dopo 11 anni l’aeroporto riapre ai voli commerciali. «Ce lo auguriamo, che sia una svolta e duri nel tempo. La Regione ci ha creduto molto e ci punta tanto. Il Gargano, per tradizione, è la prima meta balneare della Puglia e potrà avere ulteriori benefici dalla riapertura dell’aeroporto». (gazzettamezzogiorno)