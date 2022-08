Raccolta fondi a sostegno familiari CC morto dopo turno a Manfredonia

MANFREDONIA (FOGGIA), 20/08/2022 – Parte la raccolta fondi dopo la tragica scomparsa di Eugenio Cosco, il carabiniere di 41 anni, morto a Ferragosto nell’incidente avvenuto all’ingresso di Barletta mentre tornava a casa dopo il turno di lavoro a Manfredonia.

“Eugenio era una bravissima persona, un amico sempre disponibile, con il sorriso e la battuta sempre pronta! Purtroppo, il destino lo ha portato via improvvisamente, lasciando un vuoto incolmabile! La raccolta fondi vuole semplicemente dare un iniziale sostegno ai suoi cari, la moglie Antonella e i due splendidi figli. Sono certo che tutti coloro che hanno conosciuto Gege’ (così lo chiamavamo ai tempi in cui lavorava a Lamezia Terme), non esiteranno a fare una piccola donazione. Ringrazio, anticipatamente, tutti coloro che faranno un piccolo gesto concreto per i familiari del CARO EUGENIO COSCO!”