Lettera aperta al Prefetto di Foggia e al Direttore dell’ASL di Foggia.

Il Balcone delle Puglie trasformato nell’Orinatoio delle Puglie. A Rignano Garganico si respira aria di piscio umano lungo la Ripa. Pericolo sanitario?

Il Belvedere di Rignano Garganico, uno dei posti più belli d’Italia, rischia di diventare l’Orinatoio della Puglia e ricettacolo di infezioni per uomini e animali. Ovunque sono presenti tozze di pipì umana, il passeggio storico dei rignanesi è stato trasformato in un vero e proprio cesso a cielo aperto. Vista l’enorme quantità di piscio presente lungo tutta la Ripa è chiaro che l’azione di lasciare escrementi liquidi è quotidiana.

Ci chiediamo e lo chiediamo al Prefetto di Foggia, al Direttore dell’ASL di Foggia e al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Foggia se ci possa essere il pericolo di infezioni di massa, che al di là dell’odore nauseabondo, può costituire una minaccia concreta per residenti, avventori e turisti.

Nell’area vi è da un paio di anni un piccolo localino, una baracca per dirla alla buona, dove si somministrano alcolici e generi alimentari. Lo stesso non è tenuto, secondo la norma, ad avere un bagno riservato e pertanto la gente probabilmente, dopo aver ingurgitato birra e altre delizie alcoliche, si trova costretta ad orinare dove si trova. Questo anche perché i bagni pubblici più vicini sono parecchio distanti e in zona non vi sono altri esercizi o Bar forniti di WC.

Non vogliamo entrare nel merito della gestione dell’attività sopra indicata, anche perché siamo dell’idea che tutte le aziende rignanesi debbano lavorare, soprattutto chi porta innovazione e rischia in proprio, però solleviamo il problema: può il Comune di Rignano Garganico continuare a far finta che non ci sia bisogno di un bagno nell’area e continuare a far imbrattare di piscio diverse zone de centro storico e ogni singola colonna di quello che fino all’estate scorsa era veramente il Belvedere della Puglia?

A voi rappresentanti degli Enti di controllo e prevenzione la riposta al caso.

PS = Si spera ora nella pioggia estiva o nell’azione di pulizia dei mezzi comunali, che speriamo ci siano al più presto.

Movimento Rignano Perbene