Bramanthe, il tempio del Gelato (FOTOGALLERY)

Carissimi appassionati del gusto e delle prelibatezze, oggi vi porto a scoprire un angolo di paradiso gelato nel cuore di Manfredonia: Bramanthe Gelateria.

Sono Bruno un chef appassionato di gelati e ho il piacere di raccontarvi l’esperienza unica che vi aspetta in questo incantevole luogo.

Bramanthe Gelateria è un omaggio al genio dell’architettura, Donatino Bramante, reinterpretato con un tocco di magia culinaria.

L’arte dell’architettura si fonde con l’arte della gelateria in una sinfonia di sapori e sensazioni che vi lasceranno senza parole.

La nostra missione è chiara fin dal primo passo all’interno di Bramanthe: la qualità e la tradizione al servizio del palato. Ogni gelato che viene servito è una vera e propria opera d’arte, realizzata con maestria e passione. E da dove proviene la base di questa opera d’arte? Dal latte prelevato da una fattoria locale, proprio qui a Manfredonia, a chilometro zero. Questa scelta non solo garantisce freschezza e sostenibilità, ma rende ogni assaggio un omaggio alla terra che ci circonda.

La posizione di Bramanthe Gelateria non è casuale: Viale dell’ Arcangelo 11 Manfredonia, a fianco al castello.

Qui, la storia e la modernità si incontrano, e l’architettura è tanto presente nella nostra ispirazione quanto nei mattoni che circondano il locale. La vetrina di gelato, lunga ben 9 metri, è come una finestra su un mondo di dolcezze, un viaggio che si snoda attraverso una vasta gamma di gusti unici ed emozionanti.

E parlando dei gusti, siamo orgogliosi di presentarne ben cento! Ma non sono cento gusti qualsiasi: la passione per il cioccolato ha dato vita a più di 20 varianti di questo squisito ingrediente. Dal fondente al bianco, dal cioccolato al latte alle creazioni più audaci e innovative, Bramanthe Gelateria trasforma il cioccolato in un’esperienza indimenticabile.

Ma non finisce qui, cari amanti del gusto. Oltre alle creazioni al cioccolato, troverete un arcobaleno di sapori che spaziano dai frutti freschi alla crema, dalle variazioni classiche alle combinazioni più sorprendenti. Lasciatevi guidare dal vostro istinto o fatevi consigliare dai nostri esperti gelatieri, pronti a soddisfare ogni vostro desiderio.

In Bramanthe Gelateria, l’arte dell’architettura si unisce all’arte della gelateria per creare una sinfonia di sapori, profumi e colori. Siamo qui per offrirvi un’esperienza che coinvolge tutti i vostri sensi, per farvi assaporare ogni singolo momento e ogni singolo boccone.

Vi aspettiamo a braccia aperte, pronti a farvi scoprire il mondo di Bramanthe Gelateria. Un luogo dove l’architettura, il gusto e l’amore per la tradizione si fondono in un’esperienza indimenticabile. Non vedo l’ora di accogliervi e di condividere con voi il nostro amore per il gelato.

FOTOGALLERY