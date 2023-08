Quasi tutto cancellato, ora, fatta eccezione per i cani che continuano a non essere ammessi e per la prenotazione del tavolo che viene cancellata dopo 20 minuti.

Per quanto riguarda i bambini: “ci sono prenotazioni – spiegano dal locale – di cui non conosciamo i componenti e ci ritroviamo con le sale con più passeggini. Iniziano i pianti o quello che volete (tipo un cambio pannolino sul tavolo). Abbiamo voluto difenderci con queste regole per non dover ledere con le parole la maleducazione”.

Almeno due portate: “mi dispiace ma non possiamo lavorare con tavoli di 4 persone che prendono due pietanze da dividere, più una bottiglia d’acqua e tenere occupato il posto per tutta la serata”.

Il tempo per poter consumare il pasto è stabilito per 2 ore: “vi assicuro – concludono – che è stato solo scritto (e forse abbiamo sbagliato), ordinazioni e consumazione tra una portata e l’altra a volte hanno sfiorato le 4 ore e quando queste ore combaciano con la chiusura della cucina e l’orario di lavoro del cameriere, vi assicuro che non è facile. I nostri collaboratori hanno degli orari, non sono schiavi”.